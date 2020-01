Znám několik případů, kdy je "učitelství" doslova vrozené a o kariéře učitele je někdo takový rozhodnutý už od dětství. Byl to i váš případ?

Opravdu ne (smích). Já jsem ve čtvrťáku na gymplu záviděl těm, kdo věděli, co chtějí studovat a po škole dělat. Protože já to nevěděl vůbec. Podal jsem si, spíš z nerozhodnosti, přihlášky na několik škol a nakonec se to "sešlo" tak, že jsem nastoupil na pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. A v tom rozhodnutí hrály roli samé drobnosti - měl jsem tam mezi studenty nějaké známé, bylo tam z Kolína dobré vlakové spojení a bylo to dost daleko od Kolína, abych tam dostal místo na koleji.